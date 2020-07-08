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Глава СПЧ о деле Прокопьевой: «Не совсем тонко выразила свое мнение»

08.07.2020

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что нарушений при голосовании по Конституции не было, Светлана Прокопьева «не совсем тонко выразила свое мнение», а осужденные по делу «Сети»* «безусловно, преступники». Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

О нарушениях при голосовании

— Их не было. Были рассуждения человека по фамилии Шпилькин, который говорит о якобы 23 млн сомнительных голосов. Цифра феноменальная. Когда я возглавлял Общественную палату, мы приглашали его для разъяснений о методах его оценки выборов, он не пришел. Я не верю, невозможно впихнуть 23 млн голосов. Неужели если бы в ваш пруд вошел авианосец, вы бы не заметили?

О политзаключенных

— В списке «Мемориала» большинство осуждены по террористическим статьям. Надо аккуратнее относиться к таким спискам.

О деле журналистки Светланы Прокопьевой, осужденной по статье об оправдании терроризма

— Она не совсем тонко выразила свое мнение.

О приговоре по делу «Сети»*

— Осужденные по делу «Сети»*, безусловно, преступники. Это дело члены совета анализировали максимально подробно, эксперты уверены: даже без показаний осужденных, полученных якобы под пытками, доказательств вины достаточно.

* «Сеть» — организация признана террористической и запрещена в России.

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