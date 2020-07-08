Глава СПЧ о деле Прокопьевой: «Не совсем тонко выразила свое мнение»

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что нарушений при голосовании по Конституции не было, Светлана Прокопьева «не совсем тонко выразила свое мнение», а осужденные по делу «Сети»* «безусловно, преступники». Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

О нарушениях при голосовании

— Их не было. Были рассуждения человека по фамилии Шпилькин, который говорит о якобы 23 млн сомнительных голосов. Цифра феноменальная. Когда я возглавлял Общественную палату, мы приглашали его для разъяснений о методах его оценки выборов, он не пришел. Я не верю, невозможно впихнуть 23 млн голосов. Неужели если бы в ваш пруд вошел авианосец, вы бы не заметили?

О политзаключенных

— В списке «Мемориала» большинство осуждены по террористическим статьям. Надо аккуратнее относиться к таким спискам.

О деле журналистки Светланы Прокопьевой, осужденной по статье об оправдании терроризма

— Она не совсем тонко выразила свое мнение.

О приговоре по делу «Сети»*

— Осужденные по делу «Сети»*, безусловно, преступники. Это дело члены совета анализировали максимально подробно, эксперты уверены: даже без показаний осужденных, полученных якобы под пытками, доказательств вины достаточно.

* «Сеть» — организация признана террористической и запрещена в России.

