Федор Крашенинников: Шпион-журналист

Сама идея, что журналист это потенциально хороший агент — она из давно ушедшего прошлого, когда не было интернета и даже для того, чтоб узнать, что вообще говорят и пишут в столице соседней страны туда надо было засылать специально обученного человека. Современная разведка добывает 90 (если не больше) процентов информации из открытых источников и вся хитрость в анализе данных. Это не сегодня появилось, есть хрестоматийная история как благодаря фотографии в советском журнале в ЦРУ вычислили ядерный центр под Челябинском — внимательно разглядели пульт на снимке, и это при том-то качестве!

Вербовать имеет смысл какого-то тихого чиновника или специалиста, который вовсе не ходит на приемы в иностранные посольства и вообще ведет самый тихий образ жизни. Когда у нас тут не так давно задержали польского агента в полпредстве — я в это вполне верю. Во всяком случае, мало кому известный и внешне совершенно лояльный клерк в полпредстве — это вполне себе прикрытие. Даже если речь идет о политической разведке, то интерес представляет как раз внешне совершенно провластный человек, с которым без подозрений готовы общаться представители элиты. Журналист оппозиционных или хотя бы умеренных взглядов в этом деле мало интересен, а уж байки про то, что легально и открыто ходящие на приемы в иностранные учреждения журналисты и активисты и есть те самые секретны агенты — это совсем для дурачков.

Если почитать литературу про настоящих агентов разведок (а не худлит и не конспирологию), то все это очевидно. Первое правило для агента — менее всего походить на агента и уж тем более стараться не попадаться на глаза спецслужбам страны пребывания своей чрезмерной политической активностью.

Я все это пишу к тому, что дело Сафронова выглядит абсолютной чепухой, придуманной какими-то любителями дешевых романов.

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