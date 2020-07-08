За 10 лет число приговоров по «шпионским» делам выросло в шесть раз

Число приговоров по статьям, связанным с деятельностью контрразведки, за последние 10 лет выросло в России в шесть раз. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на данные Судебного департамента о делах по статьям 275 УК (Государственная измена), 276 УК (Шпионаж), 283 УК (Разглашение государственной тайны), 283.1 УК (Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).

Чаще всего приговоры выносились по статье о разглашении государственной тайны. Если в 2009 году было вынесено шесть приговоров, то в 2019 — уже 46. Статьи о госизмене (275 УК) и шпионаже (276 УК) стали применять чаще после присоединения Крыма в 2014 году. Так, количество приговоров о госизмене в 2014 и 2016 годах перевалило за десяток, хотя раньше их выносили не более 5-6 в год.