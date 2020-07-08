США официально выходят из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп официально запустил механизм выхода страны из Всемирной организации здравоохранения. Он сообщил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о том, что США выходят из ВОЗ и перестают платить ежегодный взнос в размере $400 млн, передает «Голос Америки».

Трамп обвинил ВОЗ в необъективном отношении к Пекину, заявив, что организация проигнорировала первоначальную вспышку COVID-19 в Китае.

Решение вступит в силу в течение года — до 6 июля 2021 года. В случае, если победу на президентских выборах одержит демократ Джо Байден, он наверняка отменит решение своего предшественника, и США останутся в составе ВОЗ, отмечает издание.