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Китай присоединится к ядерным переговорам при снижении американского арсенала

08.07.2020

Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по вооружениям, если США снизят свой ядерный арсенал до его уровня. Об этом заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Вашингтон пригласил Пекин принять участие в переговорах России и США по контролю над вооружениями, которые прошли в Вене 22 июня. Ранее, в мае, спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Он назвал это основным условием для продления соглашения. Китай, чей ядерный арсенал меньше, чем у США и России, ранее неоднократно заявлял, что не собирается становиться участником трехстороннего ядерного соглашения.

СНВ-3 был заключен между Россией и США в 2010 году. Он предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках. Действие соглашения истекает в 2021 году, о его продлении Москва и Вашингтон еще не договорились.

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