Китай присоединится к ядерным переговорам при снижении американского арсенала

Вашингтон пригласил Пекин принять участие в переговорах России и США по контролю над вооружениями, которые прошли в Вене 22 июня. Ранее, в мае, спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Он назвал это основным условием для продления соглашения. Китай, чей ядерный арсенал меньше, чем у США и России, ранее неоднократно заявлял, что не собирается становиться участником трехстороннего ядерного соглашения.
СНВ-3 был заключен между Россией и США в 2010 году. Он предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках. Действие соглашения истекает в 2021 году, о его продлении Москва и Вашингтон еще не договорились.