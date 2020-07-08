Ивана Сафронова подозревают в сотрудничестве с Чехией

Чехию упомянули «в качестве адресата секретных сведений», которые якобы передавал Иван Сафронов, рассказал после заседания в Лефортовском суде адвокат журналиста Иван Павлов.

«Якобы Иван был завербован. С 2012 года стал сотрудничать, в 2017 получил задание от неназванного представителя и в этом же году передал ему секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве с ближневосточным африканским государством», — передал защитник версию следствия, сообщает «Медиазона».

Защита Ивана Сафронова намерена обжаловать постановление об его аресте, вынесенное во вторник.

По данным «Коммерсанта», ходатайствуя об аресте журналиста, следователи привели данные о том, что его вина доказывается результатами трех проведенных по делу экспертиз, а также результатами оперативно-розыскных мероприятий в его отношении, в том числе «прослушками» его переговоров и данными его почтовых отправлений. Однако защите с этими сведениями ознакомиться не дали, предоставив их только судье.