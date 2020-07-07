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Ивана Сафронова арестовали

07.07.2020

Лефортовский суд Москвы арестовал на один месяц и 30 суток советника главы госкорпорации «Роскосмос», бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. 

Сегодня утром его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в госизмене. Якобы он передавал спецслужбе одной стран НАТО секретную информацию. В «Роскосмосе» заявили, что дело не касается работы Сафронова в корпорации. В Кремле заявили, что оно не имеет отношения и к журналистской деятельности задержанного. Дело проходит под грифом «секретно», судебное заседание проходило в закрытом режиме.

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