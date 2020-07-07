У здания ФСБ в Москве задержали 10 участников пикетов в поддержку Сафронова

Полиция задержала 10 участников одиночных пикетов возле здания ФСБ на Лубянке. Десятой стала Алина Дидковская, передает «Медиазона».

Ранее задержали журналистов «Коммерсанта» Елену Черненко, Киру Дюрягину, Марианну Беленькую и Александра Черных. Задержаны также Ольга Чуракова из «Проекта», Галина Сахаревич из «Батеньки, да вы трансформер», Полина Никольская из Reuters, а также Анна Зиброва и Никита Гирин.

Журналиста и советника главы «Роскосмоса» Иван Сафронов обвинили в госизмене. Он на допросе свою вину не признал.