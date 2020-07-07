На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову завели третье дело о гей-пропаганде

Полиция в Комсомольска-на-Амуре завела административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних на ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову. Как передает «МБХ медиа», дело на Цветкову возбудили из-за сообщения, которое она опубликовала на своей странице, о флешмобе в Instagram «#ДаВыберу». К записи была прикреплена картинка с изображениями однополых семей.

Ранее против 26-летней Цветковой возбудили дело о распространении порнографии из-за паблика «Монологи вагины», где опубликованы рисунки на тему бодипозитива. Также полиция завела еще одно административное дело о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних за картинку во «ВКонтакте» с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

Проверка в отношении Цветковой началась после того, как на нее написал как минимум два заявления активист Тимур Булатов, который ведет гомофобный паблик «Нравственный джихад».