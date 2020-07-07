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У здания ФСБ задержали журналистку Елену Черненко на пикете поддержку Ивана Сафронова

07.07.2020

UPD: В настоящий момент известно о восьми задержанных участников пикетов в поддержку Ивана Сафронова, подсчитали в «ОВД-Инфо».

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Около здания ФСБ в Москве задержали главу международного отдела «Коммерсанта» Елену Черненко, которая вышла с одиночным пикетом в поддержку Ивана Сафронова. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Сафронова, который ранее работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», сегодня задержали и обвинили в госизмене.

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