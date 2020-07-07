Петру Верзилову решили запретить выезд

UPD: Петру Верзилову предъявили обвинение по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства), ему выдали подписку о невыезде.

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Следственный комитет намерен отправить издателя «Медиазоны» Петра Верзилова под подписку о невыезде — в ближайшее время ему предъявят обвинение в наличии второго гражданства, о котором он не сообщил в предусмотренном законом порядке.

«Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в СК.

О возбуждении уголовного дела Верзилов сообщил накануне. Его отец жил в Канаде, а Верзилов учился там в школе, после чего получил канадский паспорт, который стал причиной уголовного преследования.