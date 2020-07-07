Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его советник Иван Сафронов, обвиненный в госизмене, не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации.

«Полтора месяца назад он был приглашен для освещения деятельности «Роскосмоса». Доступа к закрытой информации не имел», — сообщил Рогозин ТАСС.

Глава корпорации подчеркнул, что в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, который он готовил к публикациям в газете «Коммерсант»: «Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности».

Сафронова задержали, обвинив в государственной измене. Он подозревается в передаче сведений, составляющих гостайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО.