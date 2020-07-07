Геннадий Гудков: Кремль утратил контроль над расширением репрессий

О НЕКОТОРЫХ ВЫВОДАХ ИЗ ДЕЛА СВЕТЛАНЫ ПРОКОПЬЕВОЙ.

Все, что Вы здесь прочитаете, мои личные выводы и оценочные суждения. Но я все же хотел бы сказать о важном тренде, который в пылу борьбы за свободу журналистки Светланы Прокопьевой остался, как мне кажется, обойденным вниманием. Дело в том, что в последнее время (и это становится опасной тенденцией) Кремль частично утратил контроль за применением насилия и расширением репрессий в стране.

Светлана Прокопьева, увы, лишь одна из жертв начавшегося процесса превращения ФСБ в некого надгосударственного монстра, который все больше начинает проявлять собственную инициативу в определении уровня жестокости и масштабов репрессий в России. По сути, ФСБ в силу своего особого для Путина статуса начинает выходить из-под его «ручного управления», действуя во многом самостоятельно. Посмотрите, что происходит в Москве, когда люди проводят вегетарианские акции рядом с Лубянкой: демонстративные, грубые, беспричинные задержания, жёсткие аресты, дела, посадки. Силовики как бы посылают всем месседж: здания ФСБ - сакральны, священны, и любой, кто этого не понимает, будет «свинчен» самым жестоким и бесправным способом. Началось это не вчера, а, пожалуй, с ареста и позорнейшего приговора к 30 суткам тюрьмы виднейшего правозащитника, 78(!!!)-летнего тогда Льва Пономарева (которого Путин знает лично!), посмевшего поднять публичный шум вокруг ФСБ дел «Сеть»* и «Новое величие», сфальсифицированных спецслужбой как результат собственных провокаций. Пономарева посадили за репост статьи в «Эхо Москвы» - такого страна тогда еще не знала.

Затем все пошло по нарастающей: Архангельского УФСБ отличилось делом Прокопьевой, Пензенское - делом «Сеть»*, инициатива пошла вширь и глубь - на местном уровне возникло, например, абсолютно фейковое и лживое дело подмосковного активиста-эколога и борца с новыми путинскими свалками Вячеслава Егорова (Коломна, Служба УФСБ по Москве и МО) и многое-многое другое по всей России. Сейчас каждый отдел, служба, региональное управление начинают доказывать, что они не даром назначены Путиным «смотрящими» в стране и едят свой хлеб. Очевидно, вожжи Кремля над ФСБ ослаблены, инициатива из региональных и местных сатрапов «так и прет», и, боюсь, что мы уже недалеко от повторения тех времен, когда в стране развернулось чекистское соцсоревнование по перевыполнению разнарядок тов. Берия по разоблачению и уничтожению «врагов народа». Другими словами, Россия, увы, на пороге начала массовых репрессий.

Что происходит в Кремле, разве там не понимают, что ФСБ может «пойти вразнос», все больше становясь похожей на НКВД 30-х годов? Дело в том, что такую политику поощряет Путин лично. Он «назначил» ФСБ главным силовым ведомством, отвечающим за удержание им политической власти. Остальным Владимир Путин доверяет меньше, либо не доверяет вовсе. Вот почему сегодня вся силовая, прокурорская, следственная, полицейская и судебная система находится под ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ ФСБ. Некоторую условную автономность от ФСБ сохраняют лишь две службы: «Росгвардия» ввиду особых отношений Золотова с президентом и ФСО, которая замыкается непосредственно на него лично. Все остальное выстроено во фрунт перед ФСБ и рьяно внимает указаниям «старшего брата».

МВД сейчас подчинено практически полностью (в части защиты путинской власти) ФСБ. Внутри него даже образовано управление «Э» (я бы расшифровал как «экзотическое», поскольку оно напрямую занимается политическим сыском). Это беспринципные лакеи при барине (ФСБ), которые расшибают себе лбы от служебного рвения. Именно поэтому они еще более подлы, злы и жестоки, чем их господа. Прокуратура и следствие, погрязшие в междуусобных войнах, коррупции и крышевании, слепо выполняют любые задачи, которые ставит перед ними ФСБ. Любое неповиновение чревато реализацией компромата на тех, кто «слишком принципиальный», с реальными посадками и сроками. Ну, про суд даже говорить не хочется: уровень морального разложения, извращения закона и желания выслужиться любой ценой превращает многих судей в самых ярых и отвратительных сообщников путинского режима в творимом в России беззаконии и произволе.

Путин, полагаю, делегировав ФСБ (новой опричнине) особые (вне закона) полномочия, уже попал в некую зависимость от действий патронируемой им системы. Он уже не может (даже если бы захотел) стукнуть кулаком по столу со словами: «Что Вы там творите?!» Потому что тогда ему ответят примерно так: «Да, Вы как всегда правы, Владимир Владимирович! Конечно, наши сотрудники иногда ошибаются, перебарщивают, проявляют излишнюю жесткость. Но они стараются, не жалеют ни себя, ни Ваших врагов. Мы, конечно, можем сейчас дать команду прекратить работу против этих негодяев, раскачивающих лодку, но тогда процесс разрушения власти (России, трона, монархии) может стать необратимым, и мы не сможем Вас, Владимир Владимирович, эффективно защищать!»

Путин это прекрасно понимает. Вот почему его подчиненные, например, тот же Песков, часто страдает «куриной слепотой», не замечая в кричащих делах, курируемых ФСБ, очевидных нарушений законности и даже здравого смысла. Дело Прокопьевой - это просто «перегиб» системы, соревнующейся внутри себя за «более лучшую лояльность вождю», а также банальная месть журналистке, пытающейся осознать причины, которые привели обычного подростка к самоподрыву на пороге УФСБ. То, что Прокопьеву не посадили - исключительно результат огласки и действий гражданского общества. Но и осуждать действия сотрудников ФСБ за фабрикацию этого позорного дела тоже никто не собирается: ну, ребята немного перестарались, с кем не бывает в пылу борьбы за незыблемость путинского царствования! Такова нынешняя новая политическая реальность!

Просто сегодня надо понимать: в России началась «эпоха жестокости» (эти слова приписывают одному царедворцу в Кремле), т.е. эпоха расширения и углубления репрессий. ФСБ (и силовая полицейская система в целом) (разработки, слежка, преследование, дела и посадки) снова становится главным и, боюсь, уже единственным инструментом удержания Путиным политической власти. Этот период «жестокости» продлится до начала массовых социальных протестов, которые уже не за горами. Но невинными жертвами репрессий за это время могут стать многие люди, как проявляющие активную гражданскую позицию, так и случайные «прохожие» вне политики, попавшие под бездушный каток репрессий. Поэтому спасение жертв произвола силовиков сегодня заключается только в слаженных действиях гражданского общества и максимальной публичной огласке творимого беззакония. Это пока единственное (помимо международных санкций), что мы сегодня можем противопоставить сползанию России к повторению трагедии прошлого.

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* «Сеть» - организация признана террористической и запрещена в РФ