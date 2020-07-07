С обыском пришли к главреду издания «Холод»

UPD: Таисию Бекбулатову в статусе свидетеля везут на допрос. Адвокат Николай Васильев с ней, сообщил Павел Чиков.

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Силовики пришли с обыском в московскую квартиру, где живет главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова. Об этом она успела сообщить главе «Агоры» Павлу Чикову и перестала выходить на связь, передает «Медиазона».

Адвоката Николая Васильева в квартиру не пропускают.

С чем связан обыск, неизвестно, но, судя по публикациям в социальных сетях, Бекбулатова в течение несколько лет встречалась с задержанным сегодня утром журналистом и советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым, отмечает «Медиазона».