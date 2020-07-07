Кремль: задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью

Задержание советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова не связано с его деятельностью как журналиста, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он затруднился ответить на вопрос, означает ли это связь задержания Сафронова с его работой в «Роскосмосе», передают «Ведомости». Песков отметил, что о деталях произошедшего в Кремле не знают.

Как сказал пресс-секретарь президента, «Сафронов освещал работу правительства, работал в президентском пуле и действительно мы все знаем его материалы, они отличались глубокой экспертизой».

ФСБ не ставила Владимира Путина в известность до задержания Сафронова, в Кремле о случившемся узнали из СМИ. «Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки», сказал Песков, отметив, что контрразведчики «разовую работу выполняют очень качественно».

Сафронова задержали утром 7 июля и обвинили в госизмене. В ФСБ заявили, что он выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю государственную тайну о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.