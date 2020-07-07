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Сафронова подозревают в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО

07.07.2020

Задержанный сотрудниками ФСБ советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», — заявили в ФСБ.

В отношении Сафронова возбуждено уголовное дело о госизмене. Ему грозит до 20 лет колонии.

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