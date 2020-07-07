ЦИК рассматривает возможность многодневного голосования на осенних выборах

Центризбирком рассматривает возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах этой осенью, заявила в глава ЦИК Элла Памфилова.

«Мы сейчас анализируем полученный во время общероссийского голосования опыт и готовим свои предложения. Но могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается — для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка», — цитирует Памфилову РИА «Новости».

Глава ЦИК отметила, что многодневное голосование возможно при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля.

Ранее подумать о расширении практики многодневного голосования предлагала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

