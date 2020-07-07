СМИ: советника главы «Роскосмоса» задержали в Москве

Советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали силовики. Life, опубликовавший видео задержания, пишет, что возможно, речь идет следственных действиях по статье о госизмене. Задержание Сафронова подтвердил источник «Открытых медиа», близкий к руководству МВД.

Сафронов занял пост советника «Роскосмоса» около двух месяцев назад. Он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий. А также курировал некоторые спецпрограммы.

Ранее он работал журналистом «Коммерсанта», но был уволен после статьи о предполагаемом уходе с поста спикера СФ Валентины Матвиенко. Затем он работал в «Ведомостях», но ушел из газеты с приходом туда нового главного редактора. Работая в СМИ, Сафронов освещал деятельность Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли.