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В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир»

07.07.2020

В четырех районах Крыма прошли обыски у подозреваемых участников организации «Хизб ут-Тахрир»*, которая запрещена в России, как террористическая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Следственные действия проводятся в Бахчисарайском, Красногвардейском, Симферопольском районах и в Алуште. Они начались около четырех часов утра.

Жителя красногвардейского поселка Октябрьское после обыска доставили в управление ФСБ в Симферополе, сообщил его адвокат Ислям Велиляев. Он отметил, что его не допустили к проведению обыска. Защитник также не знает, что именно вменяют его клиенту.

*«Хизб ут-Тахрир» — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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