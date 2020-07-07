45% россиян получают менее 15 тысяч рублей в месяц

За время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб., показал июньский опрос СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива», передает РБК. Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России COVID-19, а каждый десятый — о полной потере заработка.



Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне. Доля респондентов со среднемесячным доходом от 15 тыс. до 25 тыс. руб. выросла с 25,6% в феврале до 28,2% в июне. О среднем доходе на уровне менее 5 тыс. руб. в месяц сообщили 8,1% респондентов в июне, что на 1,2 п.п. выше, чем по итогам февральского опроса (6,9%).

Доля россиян с доходом 25–35 тыс. руб. снизилась с 15,3% в феврале до 13% в июне, с доходом 35–50 тыс. руб. — с 11,5% до 8,5%, а с доходом 50–100 тыс. руб. уменьшилась вдвое — с 7,6% до 3,5%.

