В России большинство врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

Почти 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными. Это показал опрос ФОМа и «Левада-центра», передают «Ведомости». Всего были опрошены 502 врача, у 60% из которых есть опыт работы с пациентами, имеющими симптомы COVID-19, а 16% работают в «красной зоне», где лечат больных.

В занижении статистики по заболевшим и умершим уверены соответственно 49 и 47% респондентов (среди тех, кто работает с COVID-пациентами, сомневаются в отчетах о заболеваемости 54%), а 9 и 11%, напротив, считают цифры завышенными. В правдивость информации о заразившихся и погибших верят соответственно 23 и 21% опрошенных.

Врачи также оценили действия государства по борьбе с инфекцией. Самое распространенное мнение — что-то делается, но недостаточно: чаще всего (по 64%) так говорят о выявлении заболевших и оснащении медучреждений. Выше всего оцениваются оказание помощи заболевшим и подготовка медработников — по 29% респондентов считают, что здесь сделано все необходимое. При этом 44% полагают, что для обеспечения адекватной нагрузки на медперсонал «не сделано практически ничего».

Доверие к официальной информации о коронавирусе постепенно снижается и среди простых россиян: если в начале апреля, по данным ФОМа, ей доверяли 58–59%, то в конце июня — 46–47%.