Против издателя «Медиазоны» возбудили уголовное дело

Против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства. Его отец жил в Канаде, а Верзилов учился там в школе, после чего получил канадский паспорт.

По словам Верзилова, ему вручили повестку о явке на допрос в Следственный комитет, который состоится утром 7 июля, пишет издание. Повестку подписал следователь по особо важным делам СК, генерал-майор Рустам Габдулин, который вел «московское» и «болотное» дело.

Допрос Верзилова будет проводить тот же следователь, который делал у него обыск 21 июня в рамках дел о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.