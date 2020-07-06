Великобритания ввела санкции против 25 россиян

Великобритания ввела персональные санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского.

В список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь и другие сотрудники СК и МВД, сотрудники СИЗО «Бутырка» и «Матросская тишина» и другие, пишут «Ведомости».

Кроме россиян в списке есть подданые Саудовской Аравии, которых Лондон считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи и граждане Мьянмы, которых считают причастными к преследованию этнической группы рохинджа.