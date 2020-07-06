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Кирилл Серебренников отказался обжаловать приговор

06.07.2020

Осужденный на три года условно режиссер Кирилл Серебренников отказался обжаловать приговор. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов.

«Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб», — сказал адвокат. 

Ранее сегодня сообщалось, что апелляционные жалобы на приговор по делу «Седьмой студии» подала защита Алексея Малобродского и Юрия Итина.

Мещанский суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. руб.. Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 тыс. руб., Итин — три года условно со штрафом в 200 тыс. руб. Также суд солидарно взыскал с них почти 129 млн руб. по иску Минкультуры о возмещении ущерба.


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