Осужденный на три года условно режиссер Кирилл Серебренников отказался обжаловать приговор. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов.

«Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб», — сказал адвокат.

Ранее сегодня сообщалось, что апелляционные жалобы на приговор по делу «Седьмой студии» подала защита Алексея Малобродского и Юрия Итина.

Мещанский суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. руб.. Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 тыс. руб., Итин — три года условно со штрафом в 200 тыс. руб. Также суд солидарно взыскал с них почти 129 млн руб. по иску Минкультуры о возмещении ущерба.