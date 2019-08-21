Зять Мишустина подал в суд на Навального

Зять премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмен Александр Удодов подал иск в Люблинский суд Москвы к Алексею Навальному. На карточку суда обратило внимание «МБХ медиа». Причины подачи иска не уточняются.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпускал расследование о недвижимости Мишустиных, в котором упоминался Удодов. Кроме того, ФБК писал, что Удодов не только связан с мошенническими схемами с возвратом НДС, но и приобретал квартиры в нью-йоркском доме, через который отмывались деньги, фигурирующие в расследовании Сергея Магнитского.