На вынесших с избирательного участка бюллетень составляют протоколы о самоуправстве

На участников голосования по изменению Конституции составляют административные протоколы о самоуправстве за вынос бюллетеней. Уже известны два таких случая в Стерлитамаке и Екатеринбурге, сообщает эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг.

Так, протокол выписали Владиславу Иванову из Екатерибурга — он 1-го июля получил на своем участке бюллетень и вынес его, не опустив урну. Похожий случай произошел в башкирском Стерлитамаке с Руфиной Лаврентьевой. После того как она вынесла бюллетень, председатель участковой комиссии вызвал наряд полиции, который поехал к избирательнице домой. Полицейские тогда не застали Лаврентьеву дома. Но 6 июля к ней на работу приехал старший лейтенант полиции, который сообщил, что будет возбуждаться уголовное дело по хищению госсобственности, а пока ей светит административное дело о самоуправстве.

Юрист Станислав Рачинский уверен, что обвинение по самоуправству «притянуто за уши». Иначе полиции придется по каждому недействительному бюллетеню возбуждать дело: «Если считать повествовательное описание порядка голосования в разделе 8 обязательными нормами, то придется считать таким же правонарушением опускание в ящик для голосования бюллетеня без отметок или с несколькими отметками. По каждому недействительному бюллетеню полиции придется возбуждать дело по статье 19.1».

Еще безумнее выглядят рассуждения о госсобственности. Бюллетени, как и любая бланковая продукция, после получения из типографии не рассматриваются как товарно-материальные ценности, поясняет юрист.