Павел Грудинин проиграл суд на миллиард рублей

Экс-кандидат в президенты Павел Грудинин по решению 10-го арбитражного апелляционного суда должен выплатить собственному предприятию — ЗАО «Совхоз им. Ленина» — 1,066 млрд руб. Таких денег у него нет, говорит источник «Открытых медиа», значит, взыскать могут оставшиеся у бизнесмена акции совхоза. Земли совхоза в итоге могут достаться строительной компании депутата Дмитрия Саблина, бизнес-партнера семьи губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В 2008 году Грудинин от имени совхоза передал в уставной капитал дочерней компании «ТТ Девелопмент» два земельных участка. Позже они были проданы «Икее» под бизнес-центр (но БЦ не был построен из-за кризиса) за 1,6 млрд руб. После сделки 1,13 млрд руб. «ТТ Девелопмент» перечислила в совхоз им. Ленина. По словам Грудинина, на них построили школу. Эта история заинтересовала нескольких миноритариев совхоза в 2018 году — в разгар избирательной кампании Грудинина. Они сочли, что директор отдал те участки по заниженной стоимости, нанеся ущерб всем акционерам, включая миноритариев. Иск миноритариев был удовлетворен в ноябре 2019 года.