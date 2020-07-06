Центризбирком начал поиск участников «двойного» голосования

Центральная избирательная комиссия намерена выявить и привлечь к ответственности всех, кто проголосовал дважды на плебисците по Конституции, заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

Как передает «Интерфакс», он отметил, что необходимо ужесточение ответственности за повторное голосование, как в отношении членов комиссии, так и в отношении недобросовестных избирателей.

О возможности двойного голосования ранее заявил журналист Павел Лобков, который сначала проголосовал на избирательном участке, а потом электронно. Эксперту «Голоса» Василию Вайсенбергу также выдали бюллетень на участке, хотя он был записан на дистанционное голосование, но голосовать дважды он не стал.

Сегодня в Вологде задержали бывшего депутата Законодательного собрания Евгения Доможирова за незаконное получение бюллетеня (5.22 КоАП) и фальсификацию документов общероссийского голосования (142 УК). Сам он утверждает, что дважды не голосовал, а лишь рассказал о такой возможности.