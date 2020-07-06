Журналисты потребовали полного оправдания Светланы Прокопьевой

Отмены позорного приговора и полного оправдания Светланы Прокопьевой, осужденной по обвинению в оправдании терроризма, потребовали журналисты изданий, входящих в «Синдикат-100». Суд сегодня назначил Прокопьевой штраф в 500 тыс. руб. за ее текст о взрыве, произошедшем в здании архангельского УФСБ.

«Светлану судили по статье об оправдании терроризма за высказанное в эфире мнение о том, что по мере уничтожения в стране возможностей для легальной оппозиционной деятельности создаются стимулы к тому, чтобы недовольство облекалось в нелегальные формы, в том числе — и терроризм. Разумеется, только больному мозгу в этом мнении может привидеться оправдание терроризма», — говорится в заявлении журналистов.

Они отмечают, что вердикт вынесен «с опорой на липовую экспертизу «эксперта-лингвиста» Хакасского государственного университета Юлии Бойковой, не уполномоченной вузом проводить от его имени какие-либо экспертизы».

«Светлана Прокопьева — профессиональный журналист. Она выполняла в эфире свою работу. Качественно, как это делает всегда. Сегодняшний приговор — это приговор за профессию и предупреждение всем, кто в этой профессии работает», — заключают авторы письма.