ЕСПЧ коммуницировал дело об убийстве Бориса Немцова

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Жанны Немцовой, дочери убитого политика Бориса Немцова, и задал властям России вопросы об эффективности расследования дела об убийстве. Как сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, прежде всего речь идет о недоказанности мотива, неустановлении всех причастных к убийству, неверной квалификации деяния. ЕСПЧ попросил российские власти предоставить копию всего уголовного дела.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. К ответственности за убийство были привлечены пять уроженцев Чечни.