СМИ назвали имена подозреваемых в убийстве чеченского блогера в Вене

По подозрению в убийстве политэмигранта из Чечни блогера Мамихана Умарова в Австрии задержаны Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Об этом пишет «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник в одной из европейских диаспор.

«47-летний Ахтаев перебрался в Европу в 2002-м году, а 37-летний Магамадов в 2004-м. Они оба находились в статусе беженцев. Об их какой-либо связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане», — рассказал собеседник издания.

Австрийская газета Österreich также пишет о неком Sar Ali A., как об исполнителе убийства.

Мамихана Умарова убили в пригороде Вены выстрелом в голову 4 июля. Он жил в Австрии с 2005 года на основе документа, данного ему как беженцу по политическим мотивом. Умаров был известен среди чеченцев как Анзор из Вены. Он вел видеоблог, в котором критиковал Рамзана Кадырова и его окружение.