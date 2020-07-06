Правозащитники потребовали оправдать Светлану Прокопьеву

Десятки правозащитников потребовали оправдательного приговора для для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Прокуратура ранее запросила для нее шесть лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на профессиональную деятельность. Приговор огласят сегодня.

«Оправданием терроризма обвинение считает попытку журналиста разобраться в его причинах и высказанное в этой связи мнение, что ответственность за террористические преступления лежит и на государстве», — отмечается в заявлении правозащитников, которые убеждены, что в ее действиях нет состава преступления.

Выполняя свой профессиональный долг, журналист вправе свободно распространять информацию не только о событиях, но и об идеях, и высказывать свое собственное мнение по волнующим общество событиям, пишут они.

«Мы убеждены — уголовное дело Светланы Прокопьевой имеет откровенно политический, показательно расправный характер и ставит целью запугать российских журналистов. Когда за политическое суждение прокурор требует посадить журналиста на шесть лет, когда работа журналиста приравнивается к преступлению — это убивает профессию», — указывают авторы заявления.

Среди подписавших обращение:

‒ Лев Левинсон, Институт прав человека

‒ Юрий Джибладзе, Центр развития демократии и прав человека

‒ Наталья Таубина, Фонд «Общественный вердикт»

‒ Александр Верховский, Информационно-аналитический центр «Сова»

‒ Сергей Давидис, Правозащитный центр «Мемориал»

‒ Олег Орлов, Правозащитный центр «Мемориал»

‒ Вячеслав Бахмин, Московская Хельсинкская Группа

‒ Дмитрий Макаров, Московская Хельсинкская Группа

‒ Светлана Астраханцева, Московская Хельсинкская Группа

‒ Андрей Калих, независимый журналист, правозащитник

‒ Анна Шароградская, Институт региональной прессы

‒ Валентин Гефтер, правозащитник

‒ Александр Черкасов, Правозащитный центр «Мемориал»

‒ Александр Петров, Московская Хельсинкская Группа

‒ Галина Арапова, Центр защиты прав СМИ

‒ Николай Сванидзе, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

‒ Алла Фролова, ОВД-ИНФО

‒ Григорий Дурново, ОВД-Инфо

‒ Юрий Костанов, Московская Хельсинкская Группа

‒ Борис Альтшулер, Московская Хельсинкская Группа

‒ Светлана Ганнушкина, Комитет «Гражданское содействие»

‒ Каринна Москаленко, адвокат

‒ Магомед Муцольгов, правозащитник

‒ Наталия Дзядко, Центр содействия реформе уголовного правосудия

‒ Ян Рачинский, Международное общество «Мемориал»

‒ Антон Бурков, Центр стратегических судебных дел

‒ Святослав Хроменков, ИРПОО Сибирь без пыток

‒ Алексей Соколов, Ассоциация «Правовая основа»

‒ Ирина Протасова, правозащитница

‒ Леонид Петрашис, АНО «Общественный контроль»

‒ Наталия Евдокимова, Правозащитный совет Санкт-Петербурга

‒ Елена Шахова, СПБ ОО «Гражданский контроль»

‒ Алексей Головань, Центр «Соучастие в судьбе», Московская Хельсинкская Группа