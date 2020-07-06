Правозащитники потребовали оправдать Светлану Прокопьеву

Десятки правозащитников потребовали оправдательного приговора для для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Прокуратура ранее запросила для нее шесть лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на профессиональную деятельность. Приговор огласят сегодня.
«Оправданием терроризма обвинение считает попытку журналиста разобраться в его причинах и высказанное в этой связи мнение, что ответственность за террористические преступления лежит и на государстве», — отмечается в заявлении правозащитников, которые убеждены, что в ее действиях нет состава преступления.
Выполняя свой профессиональный долг, журналист вправе свободно распространять информацию не только о событиях, но и об идеях, и высказывать свое собственное мнение по волнующим общество событиям, пишут они.
«Мы убеждены — уголовное дело Светланы Прокопьевой имеет откровенно политический, показательно расправный характер и ставит целью запугать российских журналистов. Когда за политическое суждение прокурор требует посадить журналиста на шесть лет, когда работа журналиста приравнивается к преступлению — это убивает профессию», — указывают авторы заявления.
Среди подписавших обращение:
‒ Лев Левинсон, Институт прав человека
‒ Юрий Джибладзе, Центр развития демократии и прав человека
‒ Наталья Таубина, Фонд «Общественный вердикт»
‒ Александр Верховский, Информационно-аналитический центр «Сова»
‒ Сергей Давидис, Правозащитный центр «Мемориал»
‒ Олег Орлов, Правозащитный центр «Мемориал»
‒ Вячеслав Бахмин, Московская Хельсинкская Группа
‒ Дмитрий Макаров, Московская Хельсинкская Группа
‒ Светлана Астраханцева, Московская Хельсинкская Группа
‒ Андрей Калих, независимый журналист, правозащитник
‒ Анна Шароградская, Институт региональной прессы
‒ Валентин Гефтер, правозащитник
‒ Александр Черкасов, Правозащитный центр «Мемориал»
‒ Александр Петров, Московская Хельсинкская Группа
‒ Галина Арапова, Центр защиты прав СМИ
‒ Николай Сванидзе, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
‒ Алла Фролова, ОВД-ИНФО
‒ Григорий Дурново, ОВД-Инфо
‒ Юрий Костанов, Московская Хельсинкская Группа
‒ Борис Альтшулер, Московская Хельсинкская Группа
‒ Светлана Ганнушкина, Комитет «Гражданское содействие»
‒ Каринна Москаленко, адвокат
‒ Магомед Муцольгов, правозащитник
‒ Наталия Дзядко, Центр содействия реформе уголовного правосудия
‒ Ян Рачинский, Международное общество «Мемориал»
‒ Антон Бурков, Центр стратегических судебных дел
‒ Святослав Хроменков, ИРПОО Сибирь без пыток
‒ Алексей Соколов, Ассоциация «Правовая основа»
‒ Ирина Протасова, правозащитница
‒ Леонид Петрашис, АНО «Общественный контроль»
‒ Наталия Евдокимова, Правозащитный совет Санкт-Петербурга
‒ Елена Шахова, СПБ ОО «Гражданский контроль»
‒ Алексей Головань, Центр «Соучастие в судьбе», Московская Хельсинкская Группа