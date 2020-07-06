Close

Правозащитники потребовали оправдать Светлану Прокопьеву

06.07.2020

Десятки правозащитников потребовали оправдательного приговора для для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Прокуратура ранее запросила для нее шесть лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на профессиональную деятельность. Приговор огласят сегодня.

«Оправданием терроризма обвинение считает попытку журналиста разобраться в его причинах и высказанное в этой связи мнение, что ответственность за террористические преступления лежит и на государстве», — отмечается в заявлении правозащитников, которые убеждены, что в ее действиях нет состава преступления.

Выполняя свой профессиональный долг, журналист вправе свободно распространять информацию не только о событиях, но и об идеях, и высказывать свое собственное мнение по волнующим общество событиям, пишут они.

«Мы убеждены — уголовное дело Светланы Прокопьевой имеет откровенно политический, показательно расправный характер и ставит целью запугать российских журналистов. Когда за политическое суждение прокурор требует посадить журналиста на шесть лет, когда работа журналиста приравнивается к преступлению — это убивает профессию», — указывают авторы заявления.

Среди подписавших обращение:

‒  Лев Левинсон, Институт прав человека

‒  Юрий Джибладзе, Центр развития демократии и прав человека

‒  Наталья Таубина, Фонд «Общественный вердикт»

‒  Александр Верховский, Информационно-аналитический центр «Сова»

‒  Сергей Давидис, Правозащитный центр «Мемориал»

‒  Олег Орлов, Правозащитный центр «Мемориал»

‒  Вячеслав Бахмин, Московская Хельсинкская Группа

‒  Дмитрий Макаров, Московская Хельсинкская Группа

‒  Светлана Астраханцева, Московская Хельсинкская Группа

‒  Андрей Калих, независимый журналист, правозащитник

‒  Анна Шароградская, Институт региональной прессы

‒  Валентин Гефтер, правозащитник

‒  Александр Черкасов, Правозащитный центр «Мемориал»

‒  Александр Петров, Московская Хельсинкская Группа

‒  Галина Арапова, Центр защиты прав СМИ

‒  Николай Сванидзе, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

‒  Алла Фролова, ОВД-ИНФО

‒  Григорий Дурново, ОВД-Инфо

‒  Юрий Костанов, Московская Хельсинкская Группа

‒  Борис Альтшулер, Московская Хельсинкская Группа

‒  Светлана Ганнушкина, Комитет «Гражданское содействие»

‒  Каринна Москаленко, адвокат

‒  Магомед Муцольгов, правозащитник

‒  Наталия Дзядко, Центр содействия реформе уголовного правосудия

‒  Ян Рачинский, Международное общество «Мемориал»

‒  Антон Бурков, Центр стратегических судебных дел

‒  Святослав Хроменков, ИРПОО Сибирь без пыток

‒  Алексей Соколов, Ассоциация «Правовая основа»

‒  Ирина Протасова, правозащитница

‒  Леонид Петрашис, АНО «Общественный контроль»

‒  Наталия Евдокимова, Правозащитный совет Санкт-Петербурга

‒  Елена Шахова, СПБ ОО «Гражданский контроль»

‒  Алексей Головань, Центр «Соучастие в судьбе», Московская Хельсинкская Группа

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.