Григорий Юдин: Несколько выводов из расчетов итогов голосования

Время идёт, и наука безжалостна – потребовалось несколько дней, и Алексей Захаров сделал важные расчёты по голосованию по Москве, очистив их от вбросов. Там особенно полезное – это отделение прямых вбросов от административной явки (голосовавших «по месту нахождения»).

https://www.facebook.com/alexei.zakharov.1/posts/3190364154354223

Несколько ключевых выводов:

1. В Москве конституционную реформу поддержало около 32% имеющих право голоса.

a. «Я живу в информационном пузыре, на улице сплошные фанаты Путина» - это неправда.

b. «Я вообще не знаю никого, кто голосовал за поправки – их вообще нет» - это неправда.

c. Это и есть «путинская треть» - не больше и не меньше. Это немаленькая поддержка и значительная машина мобилизации, ни у кого в Москве такой нет. В то же время, все остальные с той или иной степенью решительности отказались поддерживать путинский проект. Тех, кто вообще ничего не слышал об этом плебисците, было крайне мало (в отличие, например, от того, как бывает с местными и даже парламентскими выборами). Поэтому решение проголосовать «нет» и решение не идти – это формы сознательного отказа от поддержки, хотя за ними и могут стоять очень разные причины. Судя по всем исследованиям, которые у нас есть, главной причиной было недоверие процедуре голосования – именно поэтому основная часть противников реформы голосовать не пошла.

2. Многие из тех, кто голосовал в Москве по принуждению, голосовали с «фигой в кармане». Это значит, что тенденция к потере контроля над административно мобилизованным электоратом, о которой последние два года говорит Александр Кынев, сохраняется. В основном административно принуждаемых к голосованию не заставляли отчитываться о том, как они голосуют, и голосовали они в итоге примерно так же, как и остальные. То есть люди ведут себя довольно смело.

Это по-прежнему один из главных инструментов обеспечения результата для кремлёвских политтехнологов – но работает он со средней эффективностью.

3. «Россия голосует совсем не так, как Москва» - это неправда. Различия есть, но они не так велики; просто в Москве честнее считают.

4. На 2/3 участков в Москве посчитали относительно честно – хотя на других набросали порядочно. Иными словами, неверно полагать, что на всех участках в комиссиях сидят сплошные бармалеи, которые продадут родную мать. Обратите внимание – это опять та же самая треть.

Полезно реалистично оценивать ситуацию.

Источник