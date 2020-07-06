В Твери закрасили граффити с портретом Солженицына

В Твери на фасаде пятиэтажки закрасили граффити с портретом писателя Александра Солженицына. Чиновники объясняют это исполнением прошлогоднего судебного решения, но партия «Российский объединенный трудовой фронт» взяла ответственность на себя, пишет «Новая газета».

Граффити с фразой писателя «Жить не по лжи» появилось в октябре 2018 года. Его автором к столетию со дня рождения Солженицына выступил уличный художник Виктор «Джокер» Лебедев. Но рисунок не был согласован с администрацией города и жителями дома. Последние при поддержке депутатов-коммунистов стали собирать подписи за уничтожение граффити, а к рисунку вскоре добавили надписи «предатель» и «иуда». В ноябре 2018 года художника Лебедева штрафовали за рисунок, а в апреле 2019-го суд по иску управляющей компании обязал его закрасить рисунок.

В Твери леваки уничтожили граффити с Солженицыным. Работа была создана в 2018 году. pic.twitter.com/PMIY2hM7bO — Архитектурные излишества (@arkhlikbez) July 4, 2020

4 июля граффити закрасили серой краской. Вскоре на сайте «Ротфронта» появилось заявление секретаря центрального комитета партии Александра Батова: «Это мы его закрасили. Этот портрет был намалеван исподтишка».