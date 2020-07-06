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Двоюродный племянник Путина возглавил партию «Народ против коррупции»

06.07.2020

Двоюродного племянника президента России Владимира Путина бывшего сотрудника ФСБ и предпринимателя Романа Путина избрали председателем партии «Народ против коррупции». Голосование по кандидатуре проводилось тайно, пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на председателя генполитсовета партии Григория Анисимова.

Романа Путина приняли в партию «Народ против коррупции» 21 июня. Партия ожидает, что с его приходом «получит новый импульс в развитии и антикоррупционной деятельности, реализации социальных проектов».

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