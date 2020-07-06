В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве

Владимир Милов и Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека жалобу на применение технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов «Агоры». Это первая подобная жалоба в отношении России, а также в практике ЕСПЧ вообще.

После выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года оппозиция провела согласованную акцию протеста на проспекте Сахарова. Территория митинга была оцеплена, и пройти на нее можно было только через полицейский кордон. Активисты заметили, что на рамках металлоискателей на уровне человеческого роста закреплены камеры видеонаблюдения. Вероятно, акция 29 сентября стала первым мероприятием в России, где применили массовое (а не точечное) распознавание лиц, пишут авторы жалобы.Милов и Попова тогда потребовали cуд рассмотреть законность использования камер. Ответчиками по искам были департамент информационных технологий мэрии Москвы, Роскомнадзор и ГУ МВД. Они ссылались на конституционный запрет на вмешательство в личную жизнь и на закон о защите персональных данных. Полиция и мэрия в суде подтвердили, что камеры были оснащены технологией распознавания лиц. НоСавеловский и Тверской суды сочли использование распознавания лиц обоснованным и не нарушающим права граждан. Мосгорсуд утвердил эти решения.Но Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры идентификации нарушала право на свободу собраний (ст. 11).