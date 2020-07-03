Полиция задержала замглавы Минобрнауки по делу о хищении 40 млн рублей

Полиция задержала бизнесмена, а также чиновника Минобрнауки, сообщили в МВД. По данным «Интерфакса», речь идет о заместителе министра Марине Лукашевич.

«В 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн руб.» — говорится в сообщении МВД.

С Мариной Лукашевич проводятся следственные действия, этим занимаются правоохранительные органы, а министерство «оказывает со своей стороны все необходимое содействие», рассказали в Минобрнауки.