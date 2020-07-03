Журналисты анонсировали проведение пикетов в поддержку Светланы Прокопьевой

Профсоюз журналистов и работников СМИ предложил коллегам выйти сегодня, 3 июля в 20:00 к зданию ФСБ России с одиночными пикетами в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Ее обвиняют в оправдании терроризма за текст о взрыве в архангельском УФСБ, обвинение запросило наказание в виде шести лет колонии.

«Мы считаем, что преследование людей за слова и мысли ведет к тотальной несвободе слова. Мы уверены, что если сегодня российское общество допустит такой приговор за критику власти — это станет огромным шагом к массовым уголовным делам подобного толка. А еще — уничтожит в России журналистику мнений как жанр. Мы требуем закрыть это абсурдное дело и прекратить преследовать журналистов за их профессиональную деятельность. Свободу Светлане Прокопьевой!» — говорится в заявлении.



Приговор Прокопьевой суд огласит в понедельник.