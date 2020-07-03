Сотрудники «Ведомостей» предупредили о возможной забастовке

Профсоюз журналистов «Ведомостей» выдвинул владельцу издания Ивану Еремину и гендиректору Михаилу Нелюбину ряд требований, пригрозив забастовкой. Как пишет «КоммерсантЪ», редакция требует:

· гарантировать соблюдение «Догмы» (набор редакционных правил «Ведомостей»),

· гарантировать, что решение о размещении статей принимается при участии профильного редактора, а юридическую экспертизу и оценку рисков от публикаций проводят штатные юристы издания,

· «прекратить практику блокировки доступа сотрудника к ресурсам редакций»,

· гарантировать свободное посещение офиса и возможность удаленной работы, закрепив ее в трудовых договорах, и гарантии того, что условия этих договоров не будут пересмотрены в сторону ухудшения,

· продлить режим самоизоляции сотрудников до 31 августа.

По словам председателя профсоюза Бэлы Ляув, руководство исполнило только требование об удаленной работе. После смены собственника, гендиректора и главного редактора в газете началась цензура, люди стали увольняться, а оставшиеся сотрудники «обоснованно опасаются за нарушение своих трудовых прав», поясняет она. Если требования не будут услышаны, то профсоюз оставляет за собой право объявить забастовку.

Конфликт обусловлен личностью главного редактора Андрея Шмарова, напоминает адвокат Павел Андреев, консультирующий редакцию «Ведомостей»: «Было множество удалений публикаций, запрета на их выход, на одну из статей Шмаров прислал заключение стороннего адвоката, хотя штатный юрист не имел к ней замечаний. Газета меняется на глазах».