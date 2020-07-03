Михаил Ходорковский: Итоги «митинга-голосования»

Можно подвести некоторые итоги «митинга-голосования». Песков назвал его «триумфом».

Видимо, триумф в том, что для оформления пожизненного президентства потребовалось:

• Разрушить Конституцию (теперь ее первые три главы противоречат прочим).

• Уничтожить КС (история про то, как КС дает заключение по будущим поправкам на основании полномочий, только предусматриваемых поправками, войдет в анналы).

• Публично добить ЦИК («поручение президента» «независимому» ЦИК не оставило даже формальных оснований говорить про независимость).

• Врать, что голосуем за суверенитет и МРОТ, но всячески замазывать «обнуление».

• Тупо нарушать закон, требующий раздельного голосования по поправкам.

• Проводить «досрочное голосование» неделю, причем до дня голосования, при отсутствии любого контроля, «голосуют» 60 млн из 88-ми, записанных в итоговый протокол.

• Про привычные «избирательные султанаты», «нагибание» бюджетников даже как-то смешно вспоминать

Независимые опросы, избирательная аналитика и экзитполы говорят однозначно:

• Активность избирателей от 40% до 50% (что немало, но не 65);

• За поправки немного меньше половины (а не 77%);

• Против собственно «обнуления» — 2/3 (а не 22%).

Теперь про оппозицию:

• Оппозиция, хотя и не избежала некоторых споров, но сумела не поссориться (несмотря на активную «агентурную работу» Кремля).

• Общий подход «важно, что мы все говорим «НЕТ» и не так важно как» оказался продуктивным для будущего.

• Удалось обратить внимание общества на нелегитимность процедуры и существа «обнуления».

• Широкая, публичная, смелая демонстрация гражданами своей позиции разрушила надежды фальсификаторов на общее признание результатов.

• Легитимность режима в результате «голосования» не возросла, а наоборот — подорвана.

Про будущее:

• Важно самое широкое продвижение осознания нелегитимности режима и лично президента Путина. И в стране, и в мире. Это задача ближайших недель.

• Важно добиться понимания обществом, что власть в стране узурпирована, правового государства не существует, и защита прав людей возможна лишь в режиме политического противостояния или угрозы такового.

• Важно достичь готовности людей к действию и самозащите без оглядки на «их» законы, поскольку жлобство и репрессивность режима будет расти, а законные способы противодействия будут последовательно уничтожаться.

• В среднесрочной перспективе мы должны объединиться для противостояния узурпаторам на сентябрьских выборах — общую поддержку должен получить тот, кто смело выступает против узурпировавшего власть жулья, за правовое государство и может победить.

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