Михаил Ходорковский: Итоги «митинга-голосования»

Можно подвести некоторые итоги «митинга-голосования». Песков назвал его «триумфом».
Видимо, триумф в том, что для оформления пожизненного президентства потребовалось:
• Разрушить Конституцию (теперь ее первые три главы противоречат прочим).
• Уничтожить КС (история про то, как КС дает заключение по будущим поправкам на основании полномочий, только предусматриваемых поправками, войдет в анналы).
• Публично добить ЦИК («поручение президента» «независимому» ЦИК не оставило даже формальных оснований говорить про независимость).
• Врать, что голосуем за суверенитет и МРОТ, но всячески замазывать «обнуление».
• Тупо нарушать закон, требующий раздельного голосования по поправкам.
• Проводить «досрочное голосование» неделю, причем до дня голосования, при отсутствии любого контроля, «голосуют» 60 млн из 88-ми, записанных в итоговый протокол.
• Про привычные «избирательные султанаты», «нагибание» бюджетников даже как-то смешно вспоминать
Независимые опросы, избирательная аналитика и экзитполы говорят однозначно:
• Активность избирателей от 40% до 50% (что немало, но не 65);
• За поправки немного меньше половины (а не 77%);
• Против собственно «обнуления» — 2/3 (а не 22%).
Теперь про оппозицию:
• Оппозиция, хотя и не избежала некоторых споров, но сумела не поссориться (несмотря на активную «агентурную работу» Кремля).
• Общий подход «важно, что мы все говорим «НЕТ» и не так важно как» оказался продуктивным для будущего.
• Удалось обратить внимание общества на нелегитимность процедуры и существа «обнуления».
• Широкая, публичная, смелая демонстрация гражданами своей позиции разрушила надежды фальсификаторов на общее признание результатов.
• Легитимность режима в результате «голосования» не возросла, а наоборот — подорвана.
Про будущее:
• Важно самое широкое продвижение осознания нелегитимности режима и лично президента Путина. И в стране, и в мире. Это задача ближайших недель.
• Важно добиться понимания обществом, что власть в стране узурпирована, правового государства не существует, и защита прав людей возможна лишь в режиме политического противостояния или угрозы такового.
• Важно достичь готовности людей к действию и самозащите без оглядки на «их» законы, поскольку жлобство и репрессивность режима будет расти, а законные способы противодействия будут последовательно уничтожаться.
• В среднесрочной перспективе мы должны объединиться для противостояния узурпаторам на сентябрьских выборах — общую поддержку должен получить тот, кто смело выступает против узурпировавшего власть жулья, за правовое государство и может победить.