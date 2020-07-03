Жители района рядом с Шиесом проголосовали против изменения Конституции

Жители Ленского района Архангельской области проголосовали против поправок к Конституции — именно там находится железнодорожная станция Шиес, рядом с которой планировали построить полигон для московского мусора. Как пишут «Открытые медиа», против поправок проголосовало 51,41% жителей района, поддержали изменения 47,8%. Лидерами по протестному голосованию стали УИК № 482 и УИК № 484 в поселке Урдома, который находится ближе всего к станции Шиес. Там против поправок проголосовали 72,66% и 69,59% жителей соответственно.

Протестные акции против строительства мусорного полигона около станции Шиес начались в 2018 году. Жители больше двух лет выходили на митинги против строительства полигона, который должен принимать мусор из Москвы. Активисты перекрывали дороги, на акции выходили тысячи недовольных граждан. Противники свалки записывали обращение к Владимиру Путину с просьбой отправить архангельского губернатора в отставку. В итоге в начале апреля 2020 года губернатор Игорь Орлов сам объявил об отставке «по результатам больших социологических исследований», а пришедший ему на смену врио губернатора области Александр Цыбульский выступил против свалки в Шиесе.

Центризбирком сегодня утвердил результаты голосования: поправки одобрили 77,92% проголосовавших, против были 21,27% при явке в 67,97%.