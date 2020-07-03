Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

Суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом «псевдопандемией». Об этом сообщил председатель церковного суда, митрофорный протоиерей Николай Малета, передает ТАСС.

Отец Сергий проклинал светские власти за создание в России электронного «концлагеря Сатаны», церковные — за закрытие храмов во время эпидемии коронавируса, который отец Сергий считает мифом, называл Русскую православную церковь «главным врагом в России», а Владимира Путина и его окружение — ширмой для настоящих правителей страны, «хабадников-хасидов». В середине июня отец Сергий выставил собственную охрану у Среднеуральского женского монастыря, в котором он ведет свои проповеди, запретив в него вход, напоминает BBC, которая выпустила большой репортаж о том, как в скандальном монастыре живут не только взрослые, но и дети.

«Кого-то приводят следом за собой уверовавшие родственники, других, как в школу-интернат, сдают родители. Некоторые остаются в монастыре надолго и лишь спустя годы готовы рассказать, что они там пережили», — говорится в начале истории.

По словам Малеты, епархиальный суд надеется, что правоохранительные органы проведут исследование сообщений свидетелей о фактах жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре, так как сама епархия не располагает возможностями для всестороннего исследования доказательств.

