Правозащитники оценили уровень борьбы с пытками в постсоветских странах

Последнее место в «индексе запрета пыток» заняла Белоруссия, набрав отрицательное количество баллов, Россия получила 0,81 балла. Как передает РБК, индекс был разработан по инициативе рабочей группы по борьбе с пытками платформы «Гражданская солидарность» — это коалиция, объединяющая около 100 НКО из региона ОБСЕ.

Молдавия, которая возглавила рейтинг, набрала 121,26 балла, Украина — 107,83, Армения — 93,77. Россия получила 0,81 балла, и ее опередила Киргизия с 9,45 баллами. В число стран, которым присвоили отрицательные значения, вошли Казахстан (-3,04), Таджикистан (-10,79) и Белоруссия (-94,2).Разработчики индекса учитывали более 60 показателей, отражающих то, как государства предотвращают пытки и как реагируют на них. В частности во внимание бралось, есть ли в национальном уголовном кодексе отдельная статья о пытках, прописан ли в законе принцип недопустимости доказательств, полученных под пытками, какие гарантии предусмотрены для сообщивших о пытках, а также для любых задержанных и подследственных. Индекс также отражает, ратифицировала ли страна международные правовые акты, есть ли в стране специальный орган, расследующий пытки, и какие у него ресурсы.В Молдавии есть прямой законодательный запрет пыток, уголовное наказание за них, существует спецбюро при прокуратуре по расследованию пыток, где работают 53 следователя, возбудивших в прошлом году 86 уголовных дел. В России нет специального состава УК о пытках. Открытых данных по работе следствия с делами о пытках нет. Также, по мнению правозащитников, в России не соблюдаются необходимые процессуальные гарантии — например, не работает норма о немедленном извещении адвоката сразу после фактического задержания человека.