Суд взыскал с сотрудников ФБК 3,37 млн рублей из-за акции 27 июля

Симоновский суд Москвы взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгия Албурова 3,37 млн рублей в пользу ГУ МВД по Москве за работу полицейских и привлечение техники на акции 27 июля.

Как передает «МБХ медиа», адвокат Оксана Опаренко отметила, что материалы дела не подтверждают требования истца: «Сам истец подтвердил, что 27 июля в Москве проходили культурные и спортивные мероприятия, и сотрудники были привлечены в рамках своих обязанностей, они обеспечивали общественный порядок».

Ранее сегодня суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. за работу полицейских и привлечение техники на акции 3 августа.