Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой

Прокурор запросила для Светланы Прокопьевой в качестве наказания по делу об оправдании терроризма шесть лет реального лишения свободы колонии общего режима с запретом четыре года заниматься журналистикой. Об этом сообщает «Псковская губерния».

Уголовное дело против Прокопьевой возбудили из-за ее материала, где она озвучила свою позицию о причинах теракта в ФСБ Архангельска: государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним.

Взрыв на входе в здание ФСБ в Архангельске произошел утром 31 октября 2018 года. В результате погиб 17-летний молодой человек, принесший бомбу, еще трое человек получили травмы. Подрывник относил себя к анархистам.

