Борис Надеждин: Пиррова победа

Ну вот оно и состоялось.

Явка 68%, ЗА поправки 78%.

Выглядит как убедительная победа начальства и лично Путина, но на самом деле — победа пиррова.

И серьезный задел для оппозиции.

Судите сами.

1. Несмотря на тотальную агитацию ЗА, несмотря на максимальное включение административного ресурса, несмотря на масштабную раздачу денег (к примеру, я получил 40 тысяч, из них 20 тысяч аккурат утром 1 июля :)) очень много людей нашли в себе силы, а в некоторых регионах — прямо скажем, мужество — прийти и проголосовать ПРОТИВ.

И таких почти 16 миллионов.

2. Очень убедительно показано, что Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты, увы, не являются ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ органами.

Сравните практически 100-процентный «одобрямс» поправок депутатами на федеральном и региональном уровнях с результатами голосования в стране и в конкретных регионах.

Кстати говоря, только Мосгордума в этом смысле оказалась относительно представительным органом.

3. Понятно, что обо всем этом думают миллионы людей, которые проголосовали ЗА, чтобы отчитаться перед начальством.

Их доверие к начальству и РЕАЛЬНЫЙ уровень поддержки вряд ли выросли.

4. Скорее всего, более молодые и образованные проголосовали против. Конечно, точной статистики мы не знаем, но убедительно выглядит голосование студентов Физтеха (против 74%), а также данные по подмосковным наукоградам (уровень против раза в 1,5-2 выше среднеобластного).

Отдельный вопрос — масштабы прямых фальсификаций при подсчете. Тут надо большую работу проделать, анализ позже напишу. В том числе жду сообщений из регионов.

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