Суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей в пользу МВД

Симоновский суд Москвы взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 млн рублей в пользу ГУ МВД по Москве за работу полицейских и привлечение техники на акции 3 августа. Об этом сообщает «МБХ медиа».

По данным полиции, «ответчики являлись организаторами несогласованного публичного мероприятия 3 августа, из-за чего было внеурочно привлечено к работе 3026 сотрудников ГУ МВД по Москве, в нерабочее время».

Ранее Мосгортранс, ГБУ «Автомобильные дороги» и метрополитен подали иски к Соболь и Албурову на общую сумму около 4 млн руб. По первым двум с сотрудников ФБК взыскали 657 тыс. и 1,5 млн руб. соответственно.