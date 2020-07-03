Глава Минздрава признал смерть только 40 врачей от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса умерли 40 врачей. По его словам, это самая точная информация, поскольку по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты, передает «Интерфакс».

«Сейчас в стране произведено 40 выплат Фондом соцстрахования. Кроме того, есть случаи, по которым ведется расследование», — заявил Мурашко.

В середине июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом. Позднее в пресс-службе ведомства заявили, что это неофициальные данные. В списке памяти, который медики ведут в интернете, более 500 имен медработников, которые умерли от корнавируса.