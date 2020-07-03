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В США призвали Россию прекратить работы над ракетами «Буревестник» и «Посейдон»

03.07.2020

России нужно закрыть проекты ракет «Буревестник» и «Посейдон», написал в Twitter спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы неоднократно предупреждали, что — это ужасные проекты. Независимо от того, ответственна ли Россия за последний инцидент, это указывает на то, почему она должна отложить эти проекты», — цитирует Биллингсли РБК.

Инцидент, который он имеет в виду — это повышение уровня радиации в Швеции, зафиксированное в июне. Ранее Forbes написал, что это может быть связано с испытаниями российского ядерного оружия, в том числе «Буревестника» или «Посейдона». Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах сообщил, что количество веществ было очень низким и не повредило здоровью людей и окружающей среде. Об этом же заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В RIVM пришли к выводу, что радиация пришла с российской стороны, но подчеркнули, что конкретную страну-источник радиации на текущем этапе установить нельзя.

Позднее в МАГАТЭ заявили, что причиной повышения радиации могли стать работы на ядерном реакторе. 

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