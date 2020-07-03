Шаману Габышеву отказали в независимой экспертизе

Верховный суд Якутии принял решение о проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы шаману Александру Габышеву — ее проведет Якутский психоневрологический диспансер, где он сейчас проходит лечение, и специалисты которого настаивали на его принудительной изоляции.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алекся Прянишникова, экспертизу должны провести в течение месяца. В приостановлении лечения на это время суд отказал.

Защита Габышева настаивала на независимой экспертизе. «Нарушен сам принцип независимости эксперта, поскольку административный истец по делу и экспертное учреждение совпадают», — говорит Прянишников.

Называющий себя шаманом Александр Габышев год назад отправился пешком из Якутии в Москву, чтобы «изгнать» президента и «восстановить народовластие». Осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он вынужден был окончательно прервать свой поход. Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая его поместили в психиатрическую больницу в Якутске. Врачебная комиссия выдала заключение об опасности шамана для окружающих.